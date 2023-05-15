Возвращать половину взносов ОСМС казахстанцам, не пользующимся государственной медициной, предлагает депутат

Депутат мажилиса от партии ОСДП Асхат Рахимжанов считает, что государство должно возвращать гражданам 50% взносов ОСМС, если они в течение года ни разу не обращались к врачам. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя вице-премьера Алтая Кульгинова и министра здравоохранения Ажар Гиният он просит раскрыть информацию о заработных платах и размерах премий сотрудников фонда социального медицинского страхования.

«По неофициальным данным, системой ОСМС пользуется не более 15% казахстанцев. Почему она не поощряет граждан, которые заботятся о своем здоровье, экономить на этих расходах? Неважно, обращаешься ли ты к врачам, но платить обязан. При сумме максимально допустимого взноса 14 тыс. тенге в месяц казахстанцы в год оплачивают около 170 тыс. тенге, вне зависимости от того, болеют они или нет. А если они изредка и болеют, то, чтобы не терять времени в бюрократических проволочках государственных поликлиник, они предпочитают обращаться к частным врачам», - заявил Рахимжанов в понедельник в ходе пленарного заседания мажилиса.

Таким образом, считает он, государственная модель медстрахования стимулирует казахстанцев болеть. Депутат также не понимает, почему здоровые граждане должны оплачивать услуги за тех, кто болеет чаще.

«Предлагаю в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Эти средства они вправе потратить по своему усмотрению. Возможно, в целях профилактики заболеваний в частных медицинских организациях, не включенных в перечень ОСМС», - подчеркнул депутат.

Кроме того, по его данным, каждый шестой казахстанец находится вне системы ОСМС, и в подавляющем большинстве это сельчане. В связи с чем Рахимжанов хочет знать, как таким людям обращаться за медпомощью и сколько граждан страны официально не платят взносы.

Также он попросил вице-премьера и главу Минздрава раскрыть данные о размере заработных плат сотрудников ОСМС, их численность и информацию о премиях и содержании аппарата.

«На мой взгляд, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников», - высказал мнение Рахимжанов.

Также он попросил детально отчитаться, сколько средств было собрано за счет ОСМС с момента запуска, то есть с 2017 года, и на что они были потрачены. В целом, считает депутат, необходимо провести полный аудит по вопросу использования средств ОСМС.