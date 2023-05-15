Он также просит озвучить размер зарплат и премий работникам фонда
Возвращать половину взносов ОСМС казахстанцам, не пользующимся государственной медициной, предлагает депутат
ФОТО ДМИТРИЯ МАЗОРЕНКО

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от партии ОСДП Асхат Рахимжанов считает, что государство должно возвращать гражданам 50% взносов ОСМС, если они в течение года ни разу не обращались к врачам. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя вице-премьера Алтая Кульгинова и министра здравоохранения Ажар Гиният он просит раскрыть информацию о заработных платах и размерах премий сотрудников фонда социального медицинского страхования.

«По неофициальным данным, системой ОСМС пользуется не более 15% казахстанцев. Почему она не поощряет граждан, которые заботятся о своем здоровье, экономить на этих расходах? Неважно, обращаешься ли ты к врачам, но платить обязан. При сумме максимально допустимого взноса 14 тыс. тенге в месяц казахстанцы в год оплачивают около 170 тыс. тенге, вне зависимости от того, болеют они или нет. А если они изредка и болеют, то, чтобы не терять времени в бюрократических проволочках государственных поликлиник, они предпочитают обращаться к частным врачам», - заявил Рахимжанов в понедельник в ходе пленарного заседания мажилиса.

Таким образом, считает он, государственная модель медстрахования стимулирует казахстанцев болеть. Депутат также не понимает, почему здоровые граждане должны оплачивать услуги за тех, кто болеет чаще.

«Предлагаю в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Эти средства они вправе потратить по своему усмотрению. Возможно, в целях профилактики заболеваний в частных медицинских организациях, не включенных в перечень ОСМС», - подчеркнул депутат.

Кроме того, по его данным, каждый шестой казахстанец находится вне системы ОСМС, и в подавляющем большинстве это сельчане. В связи с чем Рахимжанов хочет знать, как таким людям обращаться за медпомощью и сколько граждан страны официально не платят взносы.

Также он попросил вице-премьера и главу Минздрава раскрыть данные о размере заработных плат сотрудников ОСМС, их численность и информацию о премиях и содержании аппарата.

«На мой взгляд, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников», - высказал мнение Рахимжанов.

Также он попросил детально отчитаться, сколько средств было собрано за счет ОСМС с момента запуска, то есть с 2017 года, и на что они были потрачены. В целом, считает депутат, необходимо провести полный аудит по вопросу использования средств ОСМС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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