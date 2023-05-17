Он будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай»
Токаев прибыл в Китай с государственным визитом
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

18 мая Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний и примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, а 19 мая будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». Также планируется участие в торжественном открытии генерального консульства нашей страны в Сиане.

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