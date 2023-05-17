В Алматы в этом году заменят теплосети на 14 участках

На 14 участках в Алматы в этом году, до начала следующего отопительного сезона, заменят 11,1 км магистральных и распределительных теплосетей, передает «Казинформ» . Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации.

Согласно общему плану модернизации инженерных коммуникаций, замена теплосетей планируется на следующих улицах: улица Богенбай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра); проспект Райымбека (северная сторона от улицы Галилея до улицы Казакова); улица Казакова с переходом на Бродского (от проспекта Райымбека до северной стороны проспекта Рыскулова); севернее улицы Шаляпина (от улицы Саина до улицы Момышулы); улица Кажымукана (от насосной станции №2 ЮВРК до проспекта Достык); западнее улицы Саина (от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина); улица Ескараева (от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина); проспект Гагарина (от улицы Ескараева до улицы Ходжанова); улица Ходжанова (от проспекта Гагарина до ЦТРП); улица Дунентаева (от жилого дома 53 до 2б); улица Есенова (от улицы Расковой до улицы Колпаковского и далее по улице Колпаковского до школы-лицея №143); улица Қазыбек би (от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных); улица Ганди (восточней улицы Козыбаева через улицу Западный Желтоксан до ЮВРК); восточнее улицы Козыбаева (ниже улицы Серикова до улицы Мукатаева).

«Реконструкцию трубопроводов начнут сразу после завершения их испытаний и регламентных работ. Для сохранения комфортных условий жителям на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено посредством временных схем его подачи», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».