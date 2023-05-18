В мажилисе презентовали блок поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы

Казахстанские судьи вместе с обвинительным актом от прокуроров будут получать от адвокатов акт защиты, чтобы не быть предвзятыми; показания лиц, имеющих статус «свидетель с правом на защиту», не смогут использовать против них же в суде; химическую кастрацию к педофилам будут применять только перед выходом на свободу. Эти и другие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», который в четверг презентовали в мажилисе.

Как отметила вице-министр юстиции Алма Муканова, весь прошедший год специальный проектный офис и межведомственная рабочая группа занимались ревизией уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. В результате чего сформированы две группы вопросов – перспективные направления совершенствования УК и УПК «в течение ближайших 2-3 лет», а также текущие направления. Например, отметила вице-министр, в Уголовном кодексе отсутствует специальная статья, предусматривающая ответственность работника коллекторского агентства за превышение своих полномочий, применение незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг и другое. При этом статьи 214 и 223 УК влекут ответственность коллекторов лишь за занятие коллекторской деятельностью без регистрации, а равно если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, а также за разглашение тайны коллекторской деятельности.

«В свою очередь использование работником коллекторского агентства своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, следует оценивать как общественно опасные деяния. В этой связи проектом закона предлагается криминализировать действия работников коллекторских агентств за злоупотребление и превышение своих полномочий», - заявила Муканова, отметив, что это позволит обеспечить защиту прав и интересов граждан, которые в силу юридической неграмотности могут оказаться под давлением и манипуляциями недобросовестных работников коллекторских агентств.

Кроме того, в сфере информатизации и связи разработчики выделили в отдельную часть составы, касающиеся критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ). Как пояснила представитель Минюста, это обусловлено тем, что нарушение или прекращение функционирования КВОИКИ приводят к чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера. То есть, когда преступники крадут и в последующем используют, например, базы персональных данных.

«Механизмы компрометации защищенной информации или проникновения на объекты информатизации могут быть совершены единожды. Однако полученные в результате данной преступной деятельности сведения в дальнейшем будут распространяться среди множества заинтересованных лиц с целью совершения иных уголовных правонарушений, в том числе более тяжких», - объяснила Муканова.

Для обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы по некоторым уголовным правонарушениям, в частности по экономическим правонарушениям, Минюст предлагает ввести кратные штрафы. Речь идет о статьях УК РК 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 190 (мошенничество), 234 (экономическая контрабанда), 236 (уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин), 245 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), 253 (коммерческий подкуп).

«В настоящее время по статьям 189 и 190 УК кратный штраф применяется только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а в отношении остальных лиц не применяется. При этом применение кратного штрафа является более действенной экономической мерой без увеличения тюремного населения. Кроме того, к таким категориям лиц могут применять дополнительный вид наказания, к примеру, лишение права заниматься определенной деятельностью», - считают в министерстве.

Также здесь предлагают в статью 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) ввести дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

В рамках совершенствования УПК предлагается ввести акт защиты. Как объяснила Муканова, в настоящее время в производство суда поступает уже полностью сформированное стороной обвинения уголовное дело, что в свою очередь «способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу». Поэтому, учитывая, что «суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов», предлагается предоставить стороне защиты право вносить в суд акт защиты, который будет противоположным обвинительному акту документом.

Кроме того, предлагается расширить перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии и ввести запрет на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве «свидетеля, имеющего право на защиту». Эту норму в Минюсте объяснили тем, что, как правило, свидетели с таким статусом в последующем признаются подозреваемыми по делу. Также разработчики предлагают запретить регистрировать в ЕРДР уголовное дело, в котором специалист правоохранительного органа не подтвердил ущерб, имеется гражданско-правовой спор, нет акта налоговой проверки или без досудебного либо судебного обжалования по налоговым правонарушениям. По словам Мукановой, этот подход значительно снизит необоснованную регистрацию в ЕРДР и усилит защиту прав граждан, не вовлекая их в уголовный процесс.

Третий блок поправок направлен на изменения в УИС. В частности, предусматриваются поправки, направленные на совершенствование порядка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе взаимодействия служб пробации с местными исполнительными органами. Это содержание служб пробации за счет бюджета, изменение порядка принудительного лечения в виде химической кастрации.

«Нначинать и проводить химическую кастрацию перед освобождением, так как осужденный находится в местах лишения свободы, т.е. в изоляции, и не представляет общественную опасность», - пояснила Муканова.

Также законопроектом предусматривается изменение видов и порядка назначения уголовных наказаний, усовершенствован институт условно-досрочного освобождения осужденных, улучшается правовое положение осужденных. При этом усиливаются режимные требования и охрана учреждений УИС.

В целом Минюст предлагает прекратить вносить в эти кодексы «бесконечные поправки в рамках различных законопроектов», и остановиться на лимите – не более одного раза в год. При этом, учитывая тесную взаимосвязь кодифицированных актов в уголовно-правовой сфере, здесь считают целесообразным предусмотреть особые случаи, допускающие внесение одним законом взаимосвязанных поправок сразу в несколько кодексов.