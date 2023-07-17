Правительство проверит законность передачи некоторых вузов в частную собственность

На заседании комиссии по демонополизации экономики премьер-министр обсудили вопрос возврата в государственную собственность некоторых активов в сфере высшего образования, ранее переданных в частную собственность, сообщает сайт премьер-министра.

Как указывается в сообщении, премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам провести проверку соответствующих документов и договоров и дать правовую оценку законности их заключения. При этом он подчеркнул, что необходимо обеспечить полную стабильность учебного процесса, так как проверка не касается студентов или сотрудников вузов.

На заседании также рассмотрена деятельность частной энергетической компании, обеспечивающей электричеством порядка 30 населенных пунктов Карагандинской области. Отмечается, что принадлежащие ей электросети сильно изношены, но ремонтные работы не проводятся, также наблюдается дефицит аварийных бригад, да и в целом нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, не устраняются, а жители жалуются на частые необоснованные отключения электрической энергии, нехватку мощности, полное отсутствие обратной связи и т.д. В этой связи Смаилов поручил передать собранные по предприятию материалы в Генпрокуратуру для анализа и дачи правовой оценки сложившейся ситуации.

Также на заседании рассмотрели вопрос реализации ряда антимонопольных мер в сфере железнодорожного транспорта.