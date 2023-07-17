Более 13,3 тыс. казахстанцев приобрели автомобили по программе льготного автокредитования – МИИР

С момента запуска по программе льготного автокредитования смогли приобрести автомобили более 13,3 тыс. казахстанцев, сообщили агентству «Казинформ» в ответе на запрос в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

В министерстве напомнили, что в начале 2022 года за счет накопленных средств утилизационного сбора была задействована программа льготного автокредитования на револьверно-возвратной основе. Выделенные на эти цели 100 млрд тенге позволили населению приобрести 12 650 автомобилей, за счет возвратных револьверных средств было приобретено 640 автомобилей.

«Всего по программе 13 342 человека смогли приобрести автомобиль», - отметили в министерстве.

В МИИР считают, что программа льготного автокредитования реализовала свою задачу, но «продолжает развиваться в других направлениях». Одно из них – переориентация программы на льготное кредитование автобусов.

«В настоящее время парк городских автобусов составляет 10 525 единиц, из которых 46% в изношенном состоянии. Данный показатель в некоторых городах достигает до 90% и тем самым не обеспечивается качество услуг и безопасность перевозок», - отметили в министерстве.

Здесь считают, что переориентация программы «позволит более активней решить вопрос комфорта и качества ежедневного передвижения населения, нежели удовлетворение потребности небольшого количества людей, приобретающих автомобиль».