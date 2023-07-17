О перекрытиях и дорожных работах также можно узнать в приложении 2ГИС
В Алматы создали Telegram-канал о дорожной ситуации в городе
Фото Данияра Мусирова

Акимат Алматы создал Telegram-канал о дорожной ситуации в городе. Как сообщает пресс-служба акимата, в Telegram-канале можно найти информацию о перекрытиях дорог в связи с ремонтом. Эту же информацию можно узнать в приложении 2ГИС.

«На платформе Telegram появился новый канал Almaty_Joly. В нем аккумулирована вся информация по организации дорожного движения в городе на фоне ремонта магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от управления городской мобильности. Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать о всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что актуальная информация о дорожных работах доступна и на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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