В Алматы создали Telegram-канал о дорожной ситуации в городе

Акимат Алматы создал Telegram-канал о дорожной ситуации в городе. Как сообщает пресс-служба акимата, в Telegram-канале можно найти информацию о перекрытиях дорог в связи с ремонтом. Эту же информацию можно узнать в приложении 2ГИС.

«На платформе Telegram появился новый канал Almaty_Joly. В нем аккумулирована вся информация по организации дорожного движения в городе на фоне ремонта магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от управления городской мобильности. Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать о всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что актуальная информация о дорожных работах доступна и на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности.