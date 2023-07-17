В Алматы создали Telegram-канал о дорожной ситуации в городе

О перекрытиях и дорожных работах также можно узнать в приложении 2ГИС
Акимат Алматы создал Telegram-канал о дорожной ситуации в городе. Как сообщает пресс-служба акимата, в Telegram-канале можно найти информацию о перекрытиях дорог в связи с ремонтом. Эту же информацию можно узнать в приложении 2ГИС.
Еще по теме:
- Проспект Абая в Алматы снова перекроют из-за ремонта
- Управление городской мобильности Алматы будет почти ежедневно сообщать об изменении автобусных маршрутов — Досаев
- В Алматы на двое суток перекроют движение на участке проспекта Абая
- В Алматы по проспекту Гагарина после реконструкции теплосетей обвалился грунт
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые