Казахстанский сахар лежит невостребованным на складах, констатируют в правительстве

Несмотря на то что в Казахстане сформированы необходимые запасы лука и моркови, не во всех регионах соблюдаются требования, согласно которым 70% финансирования должно выделяться сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям. Более того, акиматы и СПК проводят слабую работу по закупу социально важных продовольственных товаров, в результате чего в 10 регионах объемы контрактов по капусте ниже, чем рекомендовано, а рынок сахара заполнен за счет импортной продукции, тогда как отечественный сахар лежит на складах, констатировали на совещании в правительстве.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, для стабилизации цен регионы еще в феврале должны были начать форвардное финансирование закупа овощей осеннего урожая. Соответствующие типовые правила уже утверждены и действуют. Однако в некоторых регионах эта работа до сих пор не завершена.

«Регионам крайне важно соблюдать требования по выделению 70% финансирования именно сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям. Нами будет усилен контроль по соблюдению условий контрактации в рамках типовых правил. По регионам, где не соблюдаются требования, будут внесены соответствующие предложения», - сказал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

И если по луку и моркови рекомендуемые объемы запасов в стране сформированы, то по картофелю и капусте эта работа все еще продолжается. По данным Минсельхоза, в пяти регионах объемы контрактации картофеля ниже рекомендуемых. В частности, в Атырауской области – 55%, в области Абай –65%, в области Улытау – 74%, в Алматинской области – 79% и Акмолинской – 92%. Тасжуреков указал на тот факт, что акиматы и СПК проводят «слабую работу по контрактации капусты», так как в 10 регионах объемы контрактов ниже рекомендуемых, из них в трех регионах запасы сформированы менее чем на 50%. А мониторинг обеспеченности по муке выявил, что в восьми регионах контракты практически отсутствуют либо не превышают 50%. Более того, в Актюбинской области вовсе нет контрактов по подсолнечному маслу и рису.

«Всем регионам необходимо исправить ситуацию. Лето – единственное время, когда мы должны сделать задел на предстоящий год, чтобы стабилизировать цены. За неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил ноль процентов, хотя при своевременной работе должна была быть дефляция. По итогам рисовой ярмарки в Кызылорде меморандумы на закуп риса заключили акиматы только восьми регионов. Ими законтрактовано 1,4 тыс. тонн риса, тогда как по стране необходимо порядка 21 тыс. тонн», - привел данные вице-премьер Серик Жумангарин.

Еще один вопрос, который подняли на заседании, – обращения отечественных производителей сахара. По словам председателя комитета торговли Айдара Абилдабекова, сегодня насыщение рынка происходит за счет импортного продукта, тогда как сахар казахстанских производителей находится на складах заводов из-за низкого спроса. Он подчеркнул, что для поддержки отечественных производителей неоднократно рассматривался вопрос введения на сахар минимальной оптовой цены, однако это решение было отложено до завершения летнего сезона.

«Ранее в рамках реализации новых подходов к стабилизации цен региональные СПК направили по оборотным схемам сахарным заводам 14,3 млрд тенге на закуп сырца. Для поддержки отечественных сахарных заводов предлагаем перезапустить финансирование по оборотной схеме, направив дополнительно еще порядка 9 млрд тенге оборотных средств. Кроме того, заключенные ранее договоры считаем целесообразным пролонгировать на 1,5 года», - предложил Абилдабеков.

В целом, отмечается в сообщении пресс-службы, за прошедшую неделю индекс роста цен на социально значимые продукты питания в среднем по стране остался на нуле.