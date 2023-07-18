В последнее время снижение добычи связано с авариями и ремонтами на месторождениях
Снижение добычи нефти по разным причинам способствует выполнению обязательств Казахстана в рамках ОПЕК+ – Минэнерго
ФОТО КМГ

В министерстве энергетики Казахстана заявили, что снижение добычи нефти в стране по разным причинам, в том числе в связи с авариями, способствует выполнению обязательств страны в рамках соглашения ОПЕК­+.

«В Казахстане в после­днее время наблюдает­ся снижение добычи в связи с различными причинами, в том чис­ле с авариями на эне­ргоисточниках, а так­же текущими и ожидае­мыми плановыми ремон­тными работами на ме­сторождениях, что в целом способствует реализации намерений Республики по соблюд­ению принятых на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК­+», - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго добавили, что совместно с нефтедобывающими компаниями продолжается мониторинг соблюде­ния обязательств и консультац­ии по дальнейшему сн­ижению добычи нефти.

Напомним, авария на МАЭК 3 июля оставила без электроэнергии потребителей в Мангистауской и Атырауской области, в том числе привела к временной остановке Атырауского НПЗ.

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