Снижение добычи нефти по разным причинам способствует выполнению обязательств Казахстана в рамках ОПЕК+ – Минэнерго

В министерстве энергетики Казахстана заявили, что снижение добычи нефти в стране по разным причинам, в том числе в связи с авариями, способствует выполнению обязательств страны в рамках соглашения ОПЕК+.
«В Казахстане в последнее время наблюдается снижение добычи в связи с различными причинами, в том числе с авариями на энергоисточниках, а также текущими и ожидаемыми плановыми ремонтными работами на месторождениях, что в целом способствует реализации намерений Республики по соблюдению принятых на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК+», - говорится в сообщении ведомства.
В Минэнерго добавили, что совместно с нефтедобывающими компаниями продолжается мониторинг соблюдения обязательств и консультации по дальнейшему снижению добычи нефти.
Напомним, авария на МАЭК 3 июля оставила без электроэнергии потребителей в Мангистауской и Атырауской области, в том числе привела к временной остановке Атырауского НПЗ.