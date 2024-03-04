Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня

По данным агентства Bloomberg, эксперты считают этот шаг необходимым для компенсации сезонного затишья в мировом потреблении и резкого роста добычи у некоторых конкурентов ОПЕК+.

Между тем министерство энергетики Казахстана сообщило, что страна продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тыс. баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

«Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки. В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться, в зависимости от рыночной конъюнктуры», - отметили в министерстве, добавив, что это сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс. баррелей в день, объявленному Казахстаном в апреле 2023 года.

В середине февраля сообщалось, что Казахстан не выполнил обязательства по сокращению добычи нефти в январе, взятые в рамках соглашения ОПЕК+. В Минэнерго заявляли, что «Казахстан компенсирует перепроизводство в течение следующих четырех месяцев и продолжит выполнять свои обязательства по добыче». Речь шла об обязательствах, согласованных на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года, а также дополнительные добровольные обязательства, принятые некоторыми странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК в апреле 2023 года и последующие договоренности, принятые в ноябре 2023 года на февраль и март 2024 года.

30 ноября 2023 года по итогам 36-й министерской встречи ОПЕК+, Казахстан и другие страны-члены ОПЕК+ приняли новые добровольные обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти в первом квартале 2024 года. Тогда сообщалось, что Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года. Таким образом, добыча в Казахстане должна была составить 1,4 млн баррелей в сутки до конца марта 2024 года.