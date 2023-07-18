Ремонт на ТЭЦ Шахтинска значительно отстает от графика – Минэнерго

В министерстве энергетики Казахстана сообщили о серьезных отставаниях от графика ремонта ТЭЦ в Шахтинске, износ которой составляет более 75%. Полноценный капитальный ремонт на ТЭЦ не проводили более 10 лет.

«До начала отопительного сезона на станции запланирован текущий ремонт котлов № 1, 3 и 4, турбин № 1 и 2. На ремонтные работы из местного бюджета выделено 1,375 млрд тенге. В настоящее время объем выполненных работ на котле № 1 составляет всего 22%, на котле № 3 – 11%, по котлу № 4 – 39 %, по турбине № 1 – 60 %, на турбине № 2 – 32 %», - сообщили в Минэнерго по итогам проверки, проведенной департаментом комитета атомного энергетического контроля и надзора по Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что в ремонте котла № 3 задействовано всего семь человек, работы ведутся с отставанием от графика, а необходимые запчасти поставят только в конце августа. Также вместо запланированного капитального ремонта котла № 1 фактически в этом году будет проводиться лишь текущий ремонт. Что касается аварийной кровли над дымососным отделением, то, по информации пресс-службы, сегодня только проводятся конкурсные процедуры, которые планируется завершить в первой декаде августа.

«Фактически на протяжении порядка десяти лет на ТЭЦ города Шахтинск не проводились полноценные капитальные ремонты котлов и турбин, также имеется дефицит персонала», - констатировали в ведомстве.

Шахтинская ТЭЦ – коммунальное предприятие, которое работает с 1964 года. По итогам аудита, износ оборудования составляет 75%, объект находится в красной зоне. Как отметили в Минэнерго, прошедший отопительный сезон для энергопредприятия по уровню критичности основного оборудования прошел в напряженном режиме.