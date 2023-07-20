На дорогах продолжается ремонт
Новые участки проспектов Абая и Аль-Фараби перекроют в Алматы
фото Жанары Каримовой

Акимат Алматы сообщил о перекрытии новых участков на проспектах Абая и Аль-Фараби в связи с ремонтом.

Так, с 23:00 среды, 19 июля, до 7:00 утра 21 июля по пр. Аль-Фараби на пересечении с пр. Назарбаева будут укладывать полимерноасфальтобетонное покрытие. В этой связи полностью перекрыто движение на разворотном съезде в западном направлении (с бульвара Мендикулова в сторону пр. Назарбаева), на съезде с пр. Назарбаева в восточном направлении, на повороте налево с пр.Назарбаева в западном направлении и по ул.Западный Желтоксан в северном направлении.

Объезды закрытых участков будет по Мендикулова, Сатпаева, Западный Желтоксан, Сейфуллина и Жолдасбекова.

Движение транспорта по пр. Назарбаева и по съезду с пр. аль-Фараби в восточном направлении на пр. Назарбаева будет в обычном режиме режиме.

Вместе с тем по пр. Абая открыто движение на участках от пр. Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауэзова в восточном направлении. Теперь начинаются работы на участке от ул. Ауезова до моста через р. Есентай в восточном направлении. В связи с этим с 23:00 20 июля до 6:00 22 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетона с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

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