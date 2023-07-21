Осенью мажилис возьмет в работу новые проекты Водного, Налогового и Градостроительного кодексов – Кошанов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, который рассказал о работе нижней палаты парламента в I сессии VIII созыва и о работе депутатов во время парламентских каникул, сообщает Акорда.

По словам Кошанова, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие. При этом спикер мажилиса отметил, что измененный формат работы палаты по итогам конституционной реформы повысил открытость законотворческой работы и усилил обратную связь с избирателями. По мнению Кошанова, депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам правительства.

Также он отметил, что в ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

Сейчас, как проинформировал Кошанов, мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми мажилис будет работать на следующей сессии.

Отметим, что проект нового Водного кодекса мажилис должен был взять в работу в марте.