Завершена реконструкция аэропорта села Урджар

Акимат области Абай сообщил о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар. Проект о реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая капитально не ремонтировалась с 2008 года, и зданий аэровокзала был разработан в 2020 году.

«Значимыми событиями для воздушной гавани областного центра стала реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, установки светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое. На сегодняшний день длина искусственной взлетно-посадочной полосы составляет 2100 м», - сообщили в акимате.

Теперь, после реконструкции, появилась возможность обслуживать воздушные судна западного типа как: Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и др.

«Таким образом, после модернизации в аэропорту села Урджар были созданы условия для того, чтобы принимать самолеты не только малой авиации, но и борта класса Embraer, Bombardier и другие», - отметили в акимате области.

В период туристического сезона авиарейсы выполняются авиакомпанией «Южное небо» в Алматы и Семей, а также авиакомпанией Qazaq Air – в Астану.