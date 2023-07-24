Илон Маск анонсировал смену логотипа Twitter

«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», - написал он в своем аккаунте.

Он анонсировал, что логотип Twitter сменится на X.

«Логотип Interim X появится позже», - сообщил Маск.

После покупки Илоном Маском Twitter в октябре 2022 года компания сменила свое название на X Corp.

В начале лета Илон Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать пользователи. Это вызвало шквал критики, а прямой конкурент Twitter – сервис Threads, запущенный компанией Марка Цукерберга Meta, за пять дней набрать 100 млн новых подписчиков.