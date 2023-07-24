Администрация президента рассмотрит поправки по вопросу закрепления методики определения минимальной зарплаты

Заинтересованные государственные органы согласовали проект методики определения размера минимальной заработной платы и необходимые для ее законодательного закрепления поправки в Трудовой кодекс, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«В настоящее время поправки в Трудовой кодекс направлены на согласование в администрацию президента РК, после их одобрения начнется реализация соответствующих изменений в законодательство республики», - отметили в министерстве.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, в соответствии с методикой размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. Методика была разработана министерством труда и социальной защиты населения совместно с экспертами Всемирного банка, с учетом международного опыта и особенностей структуры экономики.

В Минтруда считают, что использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности и в целом установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

После законодательного закрепления методики, уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.