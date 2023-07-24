В Казахстане начали временно регистрировать ранее не легализованные автомобили из стран ЕАЭС

В министерстве внутренних дел начали регистрировать автомобили, ввезенные в Казахстан из стран Евразийского экономического союза и не легализованные ранее. Как сообщили в понедельник в ведомстве, регистрация является временной и выдается на пять лет.

«Министерством внутренних дел с 17 июля начата работа по временной регистрации сроком на пять лет в отношении автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине не снятия с учета автомобиля в стране прежней регистрации либо из-за имеющихся ограничений», - сказал в понедельник в ходе брифинга и.о. заместителя начальника управления комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.

Он отметил, что для временной регистрации владельцам транспортных средств необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами, чтобы включить VIN-код автомобиля в список временной регистрации. После этого сотрудник уполномоченного органа подаст заявку на регистрацию, в течение 10 минут система проверит автомобиль и выдаст решение. В случае положительного результата в личный кабинет автовладельца будет направлено уведомление о необходимости предоставить транспортное средство на пункт осмотра при госкорпорации. На пункте осмотра криминалист должен будет провести сверку номерных агрегатов транспортного средства, после чего водителя перенаправят на сдачу документов для регистрации автомобиля. Стоимость государственного регистрационного номерного знака составит 9 660 тенге, свидетельства о регистрации транспортного средства – 4 313 тенге. Кроме того, автовладелец должен будет подписать обязательство о вывозе автомобиля за пределы Казахстана через пять лет. По истечении действия временного учета государственная регистрация транспортного средства будет прекращаться автоматически.

«Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства. В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 тыс. тенге и без взимания утилизационного платежа», - добавили в МВД.

В ведомстве напомнили, что с 23 января до 22 июля в Казахстане подано свыше 370 тыс. заявок на легализацию автомобилей, предварительную проверку онлайн прошли более 326 тыс. автомобилей, зарегистрировано около 213 тыс. автомобилей. С 17 июля на временный учет поставлено около 1 тыс. авто.