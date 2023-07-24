Глава Антикора доложил Токаеву о возврате активов почти на 860 млрд тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, который доложил о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. Он отметил, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.

В частности, Асхат Жумагали рассказал о проведении внешнего анализа коррупционных рисков, в результате которого вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы; проинформировал о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Токаев в свою очередь отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли и необходимость цифровизации процессов.

В целом, по информации Жумагали, за шесть месяцев этого года проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более тысячи рекомендаций и предложений. Также зарегистрировано порядка 1 тыс. коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней.

Вместе с тем продолжается реализация проекта «Бизнеске жол» по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Жумагали сообщил, что с момента его запуска оказана помощь 21 тыс. субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.

Кроме того, глава Антикору доложил Токаеву о мерах по возмещению ущерба и возврату активов. В частности, по результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге. А в целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.