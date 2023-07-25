По словам министра, в основном болеют непривитые дети
В Казахстане продолжается рост заболеваемости корью – Минздрав
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве здравоохранения отмечают, что в Казахстане продолжается рост заболеваемости корью. Как сообщила во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Ажар Гиният, с начала года в стране заболели около 2 тыс. детей, в основном болеют непривитые.

«Заболеваемость корью отмечается во многих странах, в том числе и в Казахстане. В этом году заболело около двух тысяч детей. В основном непривитый дети», - сказала Гиният.

По ее словам, в первую очередь корь завезли из-за границы.

«Дети ездили отдыхать в соседние и другие страны, привозили случаи кори. И те дети, которые не были защищены, заболели (уже внутри Казахстана – В.), - пояснила глава Минздрава.

Первые случаи кори, по информации Гиният, завезли из Турции и России в начале года, после чего пошла заболеваемость.

Чтобы не было вспышки, отметила министр, проводится информационная работа о важности вакцинации, однако проводить специальную прививочную кампанию от кори Минздрав не планирует.

О том, что в Казахстане растет число заболевших корью, в Минздраве сообщали в середине марта. На тот момент было зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, 20 из них были лабораторно подтверждены. В начале апреля количество случаев уже было более 100.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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