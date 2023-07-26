Назначен глава комитета медицинского и фармконтроля Минздрава

Нурлан Искаков родился в 1978 году в Омске. Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет «Туран Астана», Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Начинал трудовую деятельность в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи, здесь также работал фельдшером. Был главным специалистом отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Астаны, начальником организационно-методического отдела Центра медицины катастроф, главным специалистом отдела сельского здравоохранения департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, экспертом управления санитарно-эпидемиологического надзора, главным экспертом управления организации лечебно-санаторной помощи и управления организационно-правового обеспечения медицинского центра управления делами президента, президентом Центра медицинских технологий и информационных систем медицинского центра управделами президента, работал в структуре ТОО «СК-Фармация», в том числе был зампредседателя правления, в АО «Национальная компания Kazakh Tourism». С августа 2022 года занимал должность заместителя председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.