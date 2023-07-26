Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры

Кумис Сеитова родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, Академию «Болашак», университет имени Конаева. В разные годы была младшим, старшим научным сотрудником отдела истории, экскурсоводом, заместителем директора, первым заместителем директора Жезказганского областного историко-краеведческого музея, работала в структуре Института повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций РК, занимала руководящие должности в структуре министерства культуры и спорта, в том числе была директором департамента культуры и искусства. До нового назначения занимала должность заместителя председателя комитета культуры.