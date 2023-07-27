Свыше 1,6 млрд тенге бюджетных средств похищено путем мнимых сделок по реализации мяса в Костанайской области

В Костанайской области на мясоперерабатывающий завод сдавали несуществующую продукцию или завышали ее вес, чтобы получать субсидии. Таким образом похищено свыше 1,6 млрд тенге бюджетных средств. Расследуется 17 уголовных дел.

«Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге», - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, ОПГ возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.

«Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы», - рассказали в АФМ.

В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных в ОПГ. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой, у членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах в иностранной и национальной валюте свыше $3 млн.

По данным АФМ, в ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили в бюджет более 62 млн тенге. Пять членов ОПГ взяты под стражу.