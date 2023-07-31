Скончался пострадавший в ДТП в Турции гражданин Казахстана – МИД

Ранее сообщалось, что его состояние средней тяжести
Тамара Вааль, Астана, Власть
Один из граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции 30 июля, скончался в больнице, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
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