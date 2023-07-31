Ранее сообщалось, что его состояние средней тяжести
Скончался пострадавший в ДТП в Турции гражданин Казахстана – МИД
ФОТО HABERGLOBAL.COM.TR

Тамара Вааль, Астана, Власть

Один из граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции 30 июля, скончался в больнице, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Один из пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Алании, сегодня утром скончался в больнице в результате тяжелых травм. Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие», - сообщил Смадияров.

30 июля в Алании произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовой машины. В пассажирском транспорте находились 12 граждан Казахстана. По предварительным данным, которые получили дипломаты от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения пострадавших экстренно доставили в близлежащие больницы. В понедельник утром в министерстве иностранных дел сообщили, что двое граждан Казахстана были прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десяти пассажирам оказана помощь, угрозы их жизни нет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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