Скончался пострадавший в ДТП в Турции гражданин Казахстана – МИД

Один из граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции 30 июля, скончался в больнице, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Один из пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Алании, сегодня утром скончался в больнице в результате тяжелых травм. Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие», - сообщил Смадияров.

30 июля в Алании произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовой машины. В пассажирском транспорте находились 12 граждан Казахстана. По предварительным данным, которые получили дипломаты от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения пострадавших экстренно доставили в близлежащие больницы. В понедельник утром в министерстве иностранных дел сообщили, что двое граждан Казахстана были прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десяти пассажирам оказана помощь, угрозы их жизни нет.