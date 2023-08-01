В карагандинском центре оказания специальных соцуслуг массово отравились дети

В Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление, один ребенок скончался, шестеро находятся в реанимации, передает «Казинформ» .

30 июля двое детей почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей из этого учреждения госпитализировали в больницу. Однако, как сообщили в пресс-службе акима области, «несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось».

«Шесть детей находятся в реанимации. Остальные – под наблюдением врачей», - добавили в пресс-службе.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев провел оперативное совещание с руководством областного управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности. Возбуждено уголовное дело и передано в управление специальных прокуроров Карагандинской области. Аким области пообещал, что все ответственные лица будут наказаны по всей строгости закона.