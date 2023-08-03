Медики до сих пор не могут установить причину отравления детей в Караганде

Причина отравления детей в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» до сих пор остается неизвестной. Как сообщили в четверг в управлении здравоохранения региона, пищевое отравление по результатам анализов не подтверждается, поэтому материалы направлены на дополнительное обширное исследование.

«По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что на 3 августа в связи с улучшением общего состояния выписаны двое детей. В настоящее время лечение продолжают получать 9 детей, шестеро из которых находятся в реанимации, трое – в нейробоксированном отделении.

«Состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений», - отметили в управлении.

Напомним, 30 июля двое воспитанников специального соцучреждения почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось, шестеро детей находятся в реанимации. Позже, 1 августа, стало известно, что отравились еще двое детей.

После ЧП исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности. По данному факту генеральная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры будут проверены все аналогичные центры для детей в стране.