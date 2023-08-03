По результатам анализов пищевое отравление не подтверждается
Медики до сих пор не могут установить причину отравления детей в Караганде
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

Причина отравления детей в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» до сих пор остается неизвестной. Как сообщили в четверг в управлении здравоохранения региона, пищевое отравление по результатам анализов не подтверждается, поэтому материалы направлены на дополнительное обширное исследование.

«По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что на 3 августа в связи с улучшением общего состояния выписаны двое детей. В настоящее время лечение продолжают получать 9 детей, шестеро из которых находятся в реанимации, трое – в нейробоксированном отделении.

«Состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений», - отметили в управлении.

Напомним, 30 июля двое воспитанников специального соцучреждения почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось, шестеро детей находятся в реанимации. Позже, 1 августа, стало известно, что отравились еще двое детей.

После ЧП исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности. По данному факту генеральная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры будут проверены все аналогичные центры для детей в стране.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала
Новости
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
Новости
276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД
Новости
Женщина погибла во время пожара в Алматы
Новости
Глава горздрава Астаны покинул свой пост
Новости
Министр экологии из новостей узнала об общественных слушаниях по АЭС