19 контрактов расторгнуто и отозвано 57 лицензий на недропользование в Казахстане с начала года

В правительстве на совещании по вопросу возврата в госсобственность месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья рассмотрены итоги анализа контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий.

«По итогам проведенного анализа уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов (с начала 2023 года – 19 контрактов) и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года – 42 лицензий), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года – 15 лицензий)», - привели статистику в правительстве.

В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам, чтобы обеспечить дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования. Так, по итогам аукционов, проведенных в этом году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 млрд тенге.

Вместе с тем с недропользователей, нарушивших финансовые обязательства, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 млн тенге по ТПИ (с начала 2023 года – 603 млн тенге), а также погашена задолженность на 1,94 млрд тенге по девяти контрактам в сфере углеводородного сырья.