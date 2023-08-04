FlyArystan приостановил платную регистрацию на международные рейсы в аэропортах

С 3 августа казахстанский лоукостер FlyArystan должен был запустить платную регистрацию на международные рейсы в аэропортах. Однако, как сообщили в авиакомпании, эта услуга временно приостановлена.

«К сожалению, при запуске данной услуги на международные вылеты лоукостер столкнулся с непредвиденными препятствиями и принял решение временно приостановить запуск данной услуги до тех пор, пока не будут решены возникшие вопросы», - говорится в сообщении на сайте лоукостера.

Авиакомпания обещает вернуть средства всем пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу.

В компании также отметили, что «FlyArystan по-прежнему привержен этому продукту и своей стратегии цифровизации, которая нацелена на развитие авиационной отрасли Казахстана». Здесь отмечают, что эта услуга используется лоукостерами по всему миру для оптимизации процессов регистрации в аэропортах и мотивирует пассажиров переходить на бесплатную онлайн-регистрацию. А это, в свою очередь, сокращает очереди у стоек регистрации и увеличивает скорость прохождения предрейсовых процедур в терминале.

В авиакомпании также напомнили, что FlyArystan выпустил этот продукт на внутренний рынок с 1 января 2023 года, «и он имеет огромный успех»: более 80% пассажиров лоукостера стали регистрироваться онлайн. А после перехода на бесплатную услугу онлайн регистрации после объявления с 3 июля о запуске платной регистрации в аэропорту более 60% пассажиров с билетами на международные рейсы зарегистрировались через приложение FlyArystan.