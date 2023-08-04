Его подозревают в незаконном изменении сведений о земельных участках
Задержан один из руководителей филиала «Правительство для граждан»
Иллюстрация с сайта gov.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Акмолинской области задержан один из руководителей филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Как сообщили в пятницу в комитете национальной безопасности, его подозревают в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных.

«27 июля 2023 года ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержан один из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений», - говорится в сообщении КНБ.
Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК – «неправомерное уничтожение или модификация информации». Суд города Кокшетау санкционировал подозреваемому меру пресечения в виде «содержание под стражей».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала
Новости
Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области
Новости
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
Новости
276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД
Новости
Женщина погибла во время пожара в Алматы
Новости
Глава горздрава Астаны покинул свой пост