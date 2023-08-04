Задержан один из руководителей филиала «Правительство для граждан»

В Акмолинской области задержан один из руководителей филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Как сообщили в пятницу в комитете национальной безопасности, его подозревают в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных.

«27 июля 2023 года ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержан один из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений», - говорится в сообщении КНБ.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК – «неправомерное уничтожение или модификация информации». Суд города Кокшетау санкционировал подозреваемому меру пресечения в виде «содержание под стражей».