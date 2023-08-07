Смаилов поручил до конца года внести в правительство комплексный план развития столичной агломерации

На совещании в правительстве рассмотрели меры по исполнению поручений президента по дальнейшему развитию Астаны, сообщает пресс-служба правительства. Среди рассмотренных вопросов – новый генплан до 2035 года, развитие транспортной инфраструктуры и решение проблем дольщиков.

Аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения. Он также проинформировал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал, строительстве второй нитки водовода протяженностью 44 км. Наряду с этим идет проработка комплекса сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширения насосной станции Тельмана, проектов нового водовода от канала им. К.Сатпаева и четвертой насосно-фильтровальной станции. На сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается, заверил аким.

Кроме того, реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог. Касымбпек сообщил, что в планах – продлить пр. Тәуелсіздік до выхода на пр. Кабанбай батыра, что позволит разгрузить основные артерии левого берега. Параллельно прорабатывается строительство двух мостов в районе Газмашаппаратуры (начало ул. Кенесары), которые позволят снять транспортную загруженность с пр. Туран и ул. Айтматова.

Также аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что решение вопросов развития столицы является одним из важнейших направлений работы правительства. Он поручил акимату, с учетом выделенного финансирования, своевременно завершеить строительно-монтажные работы на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства, апри формировании и уточнении республиканского бюджета – рассмотреть вопросы финансирования приоритетных проектов Астаныю. До конца года поручено также разработать и внести в правительство комплексный план развития столичной агломерации.