Новый подход к выбору детского сада прорабатывают в Минпросвещения

В министерстве просвещения Казахстана прорабатывают новый подход к выбору дошкольной организации, который даст право родителям выбирать сразу четыре детских сада для своего ребенка. Это позволит исключить различного рода «помогаек» и жалобы со стороны родителей на недоступность мест в детсадах, считает директор департамента дошкольного образования министерства просвещения Наталья Жумадильдаева. В пилотном режиме механизм заработает в сентябре.

«Мы сейчас прорабатываем абсолютно новый подход выбора дошкольной организации. Каждая семья будет иметь право выбрать четыре дошкольные организации, в зависимости от той жизненной ситуации, которая есть у семьи. На картах населенных пунктов будут размещены все дошкольные организации с их паспортами, движением очереди. Мы максимально продумываем информированность родителей для того, чтобы они сделали свой выбор», - сказала Жумадильдаева в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Она уточнила, что родители смогут выбрать дошкольное учреждение, исходя из собственного удобства – рядом с домом, с работой, с домом своих родителей либо выбор может выпасть на абсолютно отдаленную дошкольную организацию.

«Этот механизм позволяет определить конкуренцию дошкольных организаций. Иногда задают вопрос: что будет, если все захотят встать в очередь в одну и ту же организацию? Есть организации, которые репутационно пользуются хорошим мнением у родителей. Естественно, родитель сам определяет – либо он будет стоять в этой очереди и может не дождаться, ребенок вырастет и уже будет пора идти в школу, либо он выбирает такую организацию, которая позволяет ему, чтобы ребенок и получил хорошую услугу, и в то же время как можно раньше мог пойти в дошкольную организацию», - добавила директор департамента.

По ее мнению, такой подход снимает вопросы всех коррупционных рисков, в том числе, с «помогайками», которые «устраивают за деньги детей в дошкольные организации».

«Мы прекрасно все знаем, что, несмотря на то, что это мошенничество, мошенники не стесняясь размещают свои объявления везде: и в чатах, и где угодно. К сожалению, наши родители обращаются к их помощи, даже не учитывая, что это очень большой риск, потому что передается ЭЦП, ИИН, личные документы человека. Это может привести к тому, что человек попадет в мошенническую схему. На него могут навешать кредиты. Учитывая этот момент, мы сегодня прорабатываем, чтобы уйти от “ловли” (мест в детских садах – В.). У нас не будет выстраиваться очередь территориально, а будет выстраиваться на дошкольную организацию», - объяснила Жумадильдаева.

Она подчеркнула, что все вопросы, связанные с новым подходом, уже нормативно проработаны и начиная с сентября начнется реализация в пилотном режиме.