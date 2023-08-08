Дорожная карта по предупреждению паводков исполнена всего на 40% – МЧС

Дорожная карта по предупреждению паводков, которую правительство и акиматы должны были выполнить в 2021-2023 годах, реализована всего на 40%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов. В этой связи он попросил перенести неисполненные мероприятия в комплексные планы социально-экономического развития и планы развития регионов, в которых предусмотрены бюджетные средства на эти цели.

«Предупреждение паводков в регионах осуществляется в рамках четырех программных документов. Это комплексный план социально-экономического развития, дорожная карта на 2021-2023 годы, планы развития регионов и инженерных работ на летне-осенний период. МЧС в рамках компетенции осуществляет координацию за реализацией мероприятий дорожной карты. Анализ ее исполнения показал, что из 218 мероприятий исполнено всего 88, или 40%, затрачено порядка 14 млрд тенге. Из оставшихся 130 мероприятий по 58 работа продолжается, по 72 сохраняются риски несвоевременной реализации», - рассказал Шарипханов.

По словам главы МЧС, на 100% мероприятия дорожной карты выполнены только в области Абай.

Вместе с тем основными причинами неисполнения он назвал некачественное планирование мероприятий, несвоевременную подачу бюджетных заявок либо отсутствие средств на проведение строительно-монтажных работ, а также несвоевременную подготовку проектно-сметной документации.

«В Шымкенте запланирован капитальный ремонт канала Бозарык, однако по сей день, кроме технического обследования, никакие работы не проведены. При этом в Кызылординской области, напротив, третий год подряд не осваиваются бюджетные средства, выделенные на очистку русла реки Сырдарья. В этом году также не исключается риск неосвоения. Что касается проектно-сметной документации, то из 43 мероприятий по 22 до сих пор идет разработка и корректировка ПСД, 14 – на стадии прохождения государственной экспертизы, 7 ПСД требуют повторных корректировок из-за истечения их сроков», - привел примеры Шарипханов.

В то же время, заверил глава МЧС, выполненные мероприятия в рамках всех программных документов позволили снять угрозу с 214 и минимизировать риски для 607 населенных пунктов, где расположено порядка 100 тыс. домов и проживает свыше 450 тыс. человек. Однако риски подтопления в предстоящий паводковый период сохраняются в Актюбинской области, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской и Костанайской областях.

В целом, учитывая, что в этом году завершается дорожная карта, министр попросил правительство перенести неисполнение мероприятия в комплексные планы социально-экономического развития и планы развития регионов. Он уточнил, что в этих документах предусматриваются соответствующие бюджетные средства.