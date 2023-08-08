510 гидротехнических сооружений Казахстана требуют ремонта – Минэкологии

На сегодняшний день 510 гидротехнических сооружений Казахстана нуждаются в ремонте, заявила во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Стоит отметить, что эта цифра практически не менялась с 2016 года.

«По состоянию на 1 июля на территории республики насчитывается 1 478 подпорных гидротехнических сооружений: 342 водохранилища, 219 дамб, 485 плотин, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них в республиканской собственности находятся 333, в коммунальной – 895, в частной – 228, бесхозных – 22. По результатам проведенных обследований установлено, что 510 ГТС требуют ремонта», - сказала Сулейменова.

Она отметила, что в рамках подготовки к паводковому периоду 2024 года бассейновые инспекции после вегетационного периода проведут комиссионные обследования гидротехнических сооружений на предмет безопасности. Также, добавила министр, на 206 ГТС, находящихся в республиканской собственности, требуется провести многофакторное обследование и разработать декларации безопасности плотин.

«В 2023 году из республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 652,7 млн тенге на проведение многофакторного обследования на 13 объектах и составление декларации безопасности плотин на 15 объектах. Для формирования бюджета на 2024-2026 годы заявлены по проведению услуги многофакторного обследования и декларации безопасности плотин на 31 объектах – 1 млрд 524,3 млн тенге», - сообщила Сулейменова.

По данным министра, на сегодняшний день из 206 гидротехнических сооружений, находящихся на балансе РГП «Казводхоз», 102 отнесены к числу объектов, подверженных наводнениям. В зоне подтопления 102 объекта расположены вблизи 296 населенных пунктов, в которых проживает 2 547 649 человек.

Что касается гидроузлов и водозаборов, то они находятся в удовлетворительном состоянии, заверяет Сулейменова. При этом для устранения угрозы подтопления министерством проводится реконструкция 41 ГТС, требующих ремонта.

Стоит отметить, что в марте 2016 года в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, занимавший тогда должность председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер называл аналогичную цифру: «В целом по республике находятся порядка 1 300 гидротехнических сооружений. Контроль за их состоянием осуществляет министерство сельского хозяйства. По нашим данным, на сегодня требуют ремонта чуть более 500 гидротехнических сооружений».