Эта цифра практически не менялась с 2016 года
510 гидротехнических сооружений Казахстана требуют ремонта – Минэкологии
фото 24.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

На сегодняшний день 510 гидротехнических сооружений Казахстана нуждаются в ремонте, заявила во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Стоит отметить, что эта цифра практически не менялась с 2016 года.

«По состоянию на 1 июля на территории республики насчитывается 1 478 подпорных гидротехнических сооружений: 342 водохранилища, 219 дамб, 485 плотин, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них в республиканской собственности находятся 333, в коммунальной – 895, в частной – 228, бесхозных – 22. По результатам проведенных обследований установлено, что 510 ГТС требуют ремонта», - сказала Сулейменова.

Она отметила, что в рамках подготовки к паводковому периоду 2024 года бассейновые инспекции после вегетационного периода проведут комиссионные обследования гидротехнических сооружений на предмет безопасности. Также, добавила министр, на 206 ГТС, находящихся в республиканской собственности, требуется провести многофакторное обследование и разработать декларации безопасности плотин.

«В 2023 году из республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 652,7 млн тенге на проведение многофакторного обследования на 13 объектах и составление декларации безопасности плотин на 15 объектах. Для формирования бюджета на 2024-2026 годы заявлены по проведению услуги многофакторного обследования и декларации безопасности плотин на 31 объектах – 1 млрд 524,3 млн тенге», - сообщила Сулейменова.

По данным министра, на сегодняшний день из 206 гидротехнических сооружений, находящихся на балансе РГП «Казводхоз», 102 отнесены к числу объектов, подверженных наводнениям. В зоне подтопления 102 объекта расположены вблизи 296 населенных пунктов, в которых проживает 2 547 649 человек.

Что касается гидроузлов и водозаборов, то они находятся в удовлетворительном состоянии, заверяет Сулейменова. При этом для устранения угрозы подтопления министерством проводится реконструкция 41 ГТС, требующих ремонта.

Стоит отметить, что в марте 2016 года в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, занимавший тогда должность председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер называл аналогичную цифру: «В целом по республике находятся порядка 1 300 гидротехнических сооружений. Контроль за их состоянием осуществляет министерство сельского хозяйства. По нашим данным, на сегодня требуют ремонта чуть более 500 гидротехнических сооружений».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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