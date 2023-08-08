Рост числа очередников на жилье говорит об увеличении иждивенческих настроений среди граждан, заявили в МИИР

232 тыс. человек, которые стоят в очереди на жилье в Казахстане, не соответствуют требованиям законодательства и будут исключены из списков, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития Бауыржан Кабдол. Вместе с тем, добавил он, за последние 10 лет очередь на жилье возросла в шесть раз, что говорит «об увеличении иждивенческого настроения населения».

«На сегодня в акиматах в очереди (на жилье – В.) стоят 646 965 граждан. В последние годы очередь растет прогрессивными темпами. Так, за 10 лет очередь возросла в шесть раз. Это говорит об увеличении иждивенческого настроения населения», - заявил Кабдол.

Он напомнил, что для постановки в очередь за гражданином и членами его семьи не должно быть недвижимого имущества в течение последних пяти лет, а также необходима постоянная прописка. Для Астаны, Алматы и Шымкента этот срок составляет не менее трех лет. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения доход не должны превышать 3,1-кратного размера прожиточного минимума, который на сегодня составляет 125 758 тенге. Вместе с тем, по словам представителя МИИР, от граждан поступают жалобы, что в очереди стоят люди, имеющие собственное жилье.

«В связи с этим министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерством цифровизации проведен анализ очередников на предмет соответствия требованиям закона. По данным анализа, выявлены следующие несоответствия: 96 100 очередников имели жилье за последние пять лет, 533 гражданина не имеют гражданства Республики Казахстан, место регистрации 91 400 очередников не совпадет с регионом, где он стоит в очереди, 29 тыс. очередников – без прописки, 15 600 человек числятся умершими. В общем, из почти 647 тыс. очередников 232 тыс. потенциально не соответствуют требованиям законодательства и подлежат снятию с очереди», - привел статистику заместитель председателя комитета.

В этой связи, добавил он, акиматы займутся работой по снятию с очереди граждан, которые не соответствуют требованиям законодательства. Соответственно, другие нуждающиеся продвинутся в очереди.