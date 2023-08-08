Правительство сообщило о возврате в госсобственность объектов железнодорожной инфраструктуры

На комиссии по демонополизации экономики рассмотрели вопросы возврата в госсобственность некоторых предприятий в области железнодорожных перевозок и здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства. Сообщается, что в собственность государства вернули ряд ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Главе правительства был представлен доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной. В частности, были установлены факты растраты вверенного имущества. В рамках уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление КТЖ до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса», - говорится в сообщении.

При этом в правительстве снова не озвучивают компании и другие подробности возврата капитала. Указывается только, что премьер-министр поручил активизировать работу по аналогичным объектам в других регионах, обозначив важность сохранения всех технологических процессов и деятельности работников соответствующих предприятий.

На заседании также рассмотрен вопрос возврата в республиканскую собственность организации, осуществляющей деятельность в сфере здравоохранения.

«По предварительным данным, частная компания, принявшая на себя управление активом, на протяжении долгого времени не выполняет функции по основному профилю деятельности и нарушает условия согласованной инвестиционной программы», - сообщили в правительстве.

По итогам обсуждения принято решение сформировать межведомственную комиссию для проведения проверки эффективности управления. По результатам проверки будет приниматься решение о целесообразности расторжения договора и возврата актива в госсобственность.