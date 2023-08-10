Правительство приняло комплексный план развития Степногорска до 2027 года

Правительство Казахстана утвердило комплексный план социально-экономического развития города Степногорск на 2023 – 2027 годы, чтобы придать ему «новый импульс для дальнейшего развития», сообщается на сайте премьер-министра.

В правительстве напомнили, что план разработан в целях реализации поручений главы государства и направлен на решение ключевых вопросов социального обеспечения и улучшения качества жизни населения.

«В документе отражены 83 мероприятия по строительству объектов здравоохранения, образования, спорта, реконструкции инженерной инфраструктуры, развитию реального сектора экономики, промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, обеспечению занятости и т.д. На реализацию плана до 2027 года планируется направить порядка 107 млрд тенге, в том числе свыше 62 млрд тенге частных инвестиций», - говорится в сообщении.

Основная часть средств (58,3 млрд тенге) будет направлена на на развитие и снижение износа жизнеобеспечивающей инфраструктуры (23 проекта). В частности, за счет частных инвестиций планируется провести капитальный ремонт ТЭЦ.

Особое внимание в плане уделено вопросам трудоустройства, в первую очередь молодежи, и решению проблем дефицита кадров на предприятиях. В сфере здравоохранения повышение кадрового потенциала планируется реализовать за счет открытия медицинского колледжа. Также будет проведен капитальный ремонт и планируется техническое оснащение центральной городской больницы.

Для решения экологических проблем предполагается снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (до 9,8 тыс. тонн), повысить ответственность промышленных предприятий по исполнению принятых природоохранных обязательств.

Как ожидается, до 2027 года объем промышленного производства в городе будет обеспечен на уровне 550 млрд тенге, при этом продукция обрабатывающего сектора составит не менее 70%. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства будет увеличен на 10%. А долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется увеличить с 74% до 90%.

В Степногорске и на прилегающих территориях проживают 68,5 тыс. человек. В административном подчинении города находится один сельский округ и девять населенных пунктов – четыре поселка, пять сел.