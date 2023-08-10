Более 3 тыс. случаев кори зарегистрировано в Казахстане в этом году

В министерстве здравоохранения Казахстана констатируют подъем заболеваемости корью в этом году: зарегистрировано уже 3 037 случаев, большинство из которых – в Алматы, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«В текущем году мы наблюдаем подъем заболеваемости корью, на сегодняшний день зарегистрировано 3 037 случаев кори. Случаи кори регистрируются во всех регионах страны. Наибольшая регистрация кори отмечается в Алматы – 1 101 случай, Жамбылской области – 430 случаев, Алматинской области – 352 случая, Атырауской области – 237 случаев, в городе Астана – 209 случаев и в Шымкенте – 194 случая», - рассказала Есмагамбетова.

Причиной роста заболеваемости вице-министр назвала увеличение числа детей, не получивших плановую прививку против кори. По ее данным, 72% детей, заболевших корью, были непривиты. При этом из них 60%, или 1 282 случая, приходится на отказ родителей от вакцинации, 20%, или 416 детей, непривиты по причине медицинских противопоказаний и еще 20%, или 431 ребенок, не получили вакцину по причине недостижения прививочного возраста.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации, добавила Есмагамбетова, проведена переподготовка медицинских работников по вопросам профилактики, клиники, диагностики и лечения кори; организовываются противоэпидемические мероприятия в очагах заболевания, направленные на выявление и вакцинацию непривитых детей, а также других контактных лиц в возрасте до 30 лет. Кроме того, проводится работа по выявлению непривитых среди лиц до 18 лет, особенно детей, пропустивших плановую вакцинацию в возрасте 1 год и 6 лет в период пандемии COVID-19.