Новую ТЭЦ в Кокшетау планируют построить до 2027 года

Для решения вопроса с дефицитом тепловой энергии в Кокшетау планируют построить новую ТЭЦ. Срок реализации проекта – 2027 год. Минэнерго намерено реализовать проект через тендер, который проведут осенью, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

«В Кокшетау планируется строительство ТЭЦ, электрическая мощность которой составит 240 МВт. Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд тенге. Реализацию проекта планируется осуществить путем проведения тендера на рынке электрической мощности, который будет проведен осенью текущего года», - сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с населением Степногорска.

Как отметил министр, один из чувствительных вопросов в настоящее время – теплоснабжение региона. Имеющиеся теплоисточники имеют высокий уровень износа: Степногорская ТЭЦ – 81,7%, Котельные ГКП «Кокшетау Жылу» – 63,1%.

«Учитывая, что ведется активное развитие, а также интенсивное строительство жилых домов, социальных объектов и зданий, в предстоящей перспективе действующих мощностей тепла районных котельных недостаточно. Для покрытия дефицита тепловой энергии рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час», - рассказал министр.

В свою очередь в пресс-службе министерства энергетики уточнили, что срок реализации проекта – 2027 год.

На вопрос, когда начнется строительство ТЭЦ, Саткалиев сообщил, что после проведения конкурса полгода займет согласование процедур, подписание инвестсоглашения.

«ТЭО есть. Начнут проект – это где-то 1,5 года, согласование – 2 года. То есть не раньше, чем через 2-2,5 года стройка начнется. Исходя из требований. Все зависит от применения технических решений. То есть если какие-то стандартные, там уже есть действующие котлы, нужно смотреть привязку к типу угля, если это будет экибастузский уголь, то, может быть, какие-то специальные решения потребуются исходя из зольности угля», - пояснил он.

В январе в правительстве сообщали, что новую ТЭЦ в Кокшетау готов построить турецкий инвестор.