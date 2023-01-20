Турецкий инвестор готов построить ТЭЦ в Кокшетау

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании «Гап Иншаат» Ченгель Азиз обсудили перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане. Как сообщается на сайте главы кабмина , турецкий инвестор готов построить в Кокшетау новую ТЭЦ.

«В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау», - говорится в сообщении.

Смаилов в свою очередь подчеркнул, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы. Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет за счет инвестора, который выиграет тендер.

В 2018 году сообщалось, что в Кокшетау ТЭЦ построят в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующий договор был подписан с ТОО «Дән». Сообщалось, что ТЭЦ с тепловой мощностью 430 Гкал/ч и электрической мощностью 180 мВт будет построена к 2024 году.

В 2019 году глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию Акмолинской области, говоря о задачах по развитию инфраструктуры, поручал правительству изучить возможность строительства ТЭЦ за счет привлечения кредитов со стороны международных финансовых институтов. Он отмечал, что «это примерно $200 млн, небольшая сумма».