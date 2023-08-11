На Петропавловской ТЭЦ-2 накренилась новая строящаяся труба

«8 августа ответственными работниками АО “Севказэнерго”, обеспечивающими надзор за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых в ходе возведения новой дымовой трубы, было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения. Работы по возведению ствола трубы были незамедлительно приостановлены. В результате обследования объекта установлено, что в конической скользящей опалубке, при помощи которой ведется строительство ствола трубы, был обнаружен дефект, повлиявший на последующее отклонение от оси», - сообщили в пресс-службе компании.

Подрядной организацией является ТОО «Казтеплоспецстрой». Сейчас проектная организация проводит расчеты, сколько метров трубы придется разобрать. Все строительные работы приостановлены, идет демонтаж опалубки.

«После определения высотной отметки будут выполнены демонтажные работы. Далее с соблюдением всех норм и требований безопасности будет возведена новая опалубка, работы по строительству трубы возобновятся в кратчайшие сроки», - добавили в пресс-службе.

20 марта прошлого года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.

Новая дымовая труба, строительство которой обещали начать еще в прошлом году, должна быть высотой 180 метров. Из них возведено уже 30 метров. Строительные работы должны были закончиться в этом году, а ввести новую трубу в эксплуатацию планируют в 2024 году.