Новый набор в президентский кадровый резерв начнется 1 сентября

Кандидаты пройдут оценку способностей работать с информацией и решать ситуационные задачи
Набор в молодежный президентский кадровый резерв начнется с 1 сентября и продлится до конца года, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания соответствующей национальной комиссии.
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