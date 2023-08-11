Новый набор в президентский кадровый резерв начнется 1 сентября

Набор в молодежный президентский кадровый резерв начнется с 1 сентября и продлится до конца года, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания соответствующей национальной комиссии.

Как напомнила пресс-служба Акорды, отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах, 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе, 31 резервист занимает политические должности, шестеро – административные должности корпуса «А».

«На заседании Национальной комиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1 сентября и продлится до конца текущего года. В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований», - говорится в сообщени.

Отмечается, что успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора.