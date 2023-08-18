Президент поручил разработать программу по трудоустройству алматинской молодежи

На совещании в Алматы по развитию города президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на перспективах улучшения социального положения населения. Он поручил разработать программу по трудоустройству молодежи и комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру здравоохранения.

Глава государства считает, что прежде всего следует обратить внимание на решение проблем безработицы среди молодых людей, относящихся к категории NEET. В этой связи он поручил правительству и акимату города разработать специальную программу по трудоустройству молодежи.

Говоря о ситуации в системе здравоохранения, Токаев отметил, что сейчас многие медицинские учреждения города работают с нагрузкой, превышающей их возможности. Поэтому необходимо комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру отрасли за счет средств Фонда социального медицинского страхования и через государственно-частное партнерства. Также Токаев поручил министерству здравоохранения принять комплекс мер по ликвидации дефицита финансирования в медицинских учреждениях.

Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы диверсификации экономики Алматы. Президент позитивно оценил высокий потенциал развития малого и среднего предпринимательства. Отмечается, что за прошлый год Алматы направил в государственный бюджет более 4 трлн тенге, и львиная доля налоговых поступлений в городе обеспечивается за счет выплат МСБ. Поэтому глава государства поставил задачу принять системные меры по улучшению бизнес-климата в Алматы, подчеркнув, что привлечение частного капитала, усиление программы развития предпринимательства, создание условий для поддержки новых транспортно-логистических центров, развитие креативной индустрии и туризма должны придать новый импульс экономике города.