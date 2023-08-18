Президент поручил разработать программу по трудоустройству алматинской молодежи

А в сфере здравоохранения необходимо комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру
На совещании в Алматы по развитию города президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на перспективах улучшения социального положения населения. Он поручил разработать программу по трудоустройству молодежи и комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру здравоохранения.
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