Сенатор предлагает вернуть в казахстанские школы обучение домоводству и ОБЖ

Депутат сената Жанна Асанова считает, что казахстанская молодежь, вступая в брак, оказывается неподготовленной к ведению хозяйства и не владеет элементарными бытовыми навыками, что приводит к конфликтам и бытовому насилию. Поэтому в своем депутатском запросе она попросила вице-премьера Тамару Дуйсенову внедрить в средних и старших классах курсы по развитию жизненных навыков.

«Считаем необходимым внедрить в образовательную программу средних и старших классов курсы по развитию жизненных навыков, в том числе основам домоводства, ведению хозяйства, кулинарии, шитью, столярному и плотницкому делу», - сказала Асанова.

Также в эту программу должно входить курсы по работе с инструментами, ремонту, конструированию, починке бытовых неисправностей, оказанию первой медицинской помощи, безопасности, действиям в условиях ЧС, основам самообороны, правовой и финансовой грамотности, знанию государственного устройства, прав и обязанностей гражданина.

По ее мнению, включение этих дисциплин поможет детям развить самостоятельность и практическую устойчивость к разным жизненным ситуациям.

Такое предложение сенатор обосновала тем, что в современных реалиях люди все больше времени посвящают работе, оставляя меньше возможностей для воспитания детей и передачи им практических навыков, необходимых в самостоятельной жизни. А современные технологии хоть и облегчают жизнь, но при этом ведут к утрате «жизненно важных компетенций, что со временем может привести к бытовой беспомощности и зависимости от сервисов и увеличению расходов на них».

«Отсутствие базовых навыков влияют не только на личную независимость, но и на устойчивость институт семьи. Молодые люди, вступая в брак, часто оказываются неподготовленными к ведению хозяйства, не владея элементарными бытовыми навыками, что становится причиной конфликтов и бытового насилия. В результате растет число разводов», - отметила Асанова.

В этой связи она и предложила принять превентивные меры, подчеркнув, что «все новое – это хорошо забытое старое».