Токаев поручил увеличить долю женщин и молодежи на госслужбе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме президентского молодежного кадрового резерва раскритиковал практику «командных перемещений» на госслужбе, а также поручил увеличить количество женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Акорды.

По информации президента, из 400 специалистов кадрового резерва 280, или 70%, уже назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти, многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса. В ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Однако, констатировал глава государства, на государственной службе ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов, тогда как в стране «достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах».

«Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора», – поручил Токаев.

Он считает, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором, чтобы госслужащие, «которые находятся на работе с 8-9 утра и до 8-9 вечера, получали определенную материальную компенсацию». Но президент призвал «не перебарщивать» с заработными платами и премиями.

«Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления», – заявил он.

Также глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров, а для обеспечения гендерного баланса – больше женщин.

«Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать», - сказал Токаев, пояснив, что они «более внимательны к работе, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям».

Сейчас же, по словам президента, значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых – женщины.

«Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях», – отметил Токаев.

Президент также акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. При этом он раскритиковал сохранившуюся практику «командных перемещений». В этой связи он поручил администрации президента и Агентству по делам государственной службы взять этот вопрос под жесткий контроль.

«Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства», - предложил он.