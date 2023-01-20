В Казахстане пересмотрят отраслевые группы президентского кадрового резерва

Это связано с отсутствием резервистов в социально-значимых сферах
Тамара Вааль, Астана, Власть
В этом году агентство по делам государственной службы планирует провести очередной отбор в молодежный кадровый резерв. При этом будут пересмотрены отраслевые группы резерва, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель ведомства Дархан Жазыкбаев.
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