Это связано с отсутствием резервистов в социально-значимых сферах
В Казахстане пересмотрят отраслевые группы президентского кадрового резерва
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В этом году агентство по делам государственной службы планирует провести очередной отбор в молодежный кадровый резерв. При этом будут пересмотрены отраслевые группы резерва, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель ведомства Дархан Жазыкбаев.

«В этом году мы проведем очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Надо признать, что при трудоустройстве резервистов мы сталкиваемся с различными трудностями. В некоторых госорганах назначены 10 резервистов, в других органах – их нет. В социально значимых сферах – здравоохранении, энергетики, образовании – число резервистов незначительное», - сказал Жазыкбаев.

В этой связи агентством будут пересмотрены отраслевые группы резерва, а собеседование с кандидатами обещают проводить с обязательным участием отраслевых госорганов и специалистов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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