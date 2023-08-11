Токаев наградил шесть человек за спасение людей при пожаре в микрорайоне Аккент в Алматы

Указом главы государства группа граждан награждена за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением людей во время пожара в микрорайоне Аккент в Алматы, сообщила пресс-служба президента.

Так, медалью «Ерлігі үшін» награждены менеджер ТОО «Expo Masters» Тлеужан Ахметханов, электрик ТОО «Спарк Электромеханик» Шюкрю Гюнай, электромеханики этой компании Эльдар Исмаилов и Кенан Мамедов, а также оператор автокрана ТОО «Gask Construction» Халил Йерделен и оператор автокрана ИП «Frank-Asia» Вадим Романов.

Напомним, 1 августа в алматинском микрорайоне Аккент произошел пожар в 16-этажном доме. Горели открытым пламенем электрические кабели в шахте с 5-го по 16-этаж. На верхних этажах и путях эвакуации создалось плотное задымление и высокая температура. В результате пожара пострадали 43 человека, погибла женщина: она скончалась от множественных травм, не совместимых с жизнью, спрыгнув с балкона. В ДЧС города сообщили, что ее можно было спасти, если бы она дождалась спасателей буквально несколько секунд. Всего же было эвакуировано 200 человек, спасли 80 человек, из которых 35 – с помощью спасательных колпаков и 16 детей вынесены на руках.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела – по факту нарушения правил пожарной безопасности и по факту гибели человека, создана межведомственная оперативная группа, назначены пожарно-технические экспертизы. Уже известно, что система противодымной защиты была в неисправном состоянии.