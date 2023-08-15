Сейчас отклонение от плана составляет 12 тыс. тонн в день
Снижение добычи нефти в Казахстане по итогам года составит до 2 млн тонн – Саткалиев
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство энергетики Казахстана прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2023 года на 1,5-2 млн тонн, сообщил во вторник в кулуарах правительства журналистам глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

«Мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти на конец года. Мы должны были произвести где-то 90,5 млн тонн, но на порядка 1,5-2 млн тонн до конца года, возможно, будем снижать прогноз по объемам добычи нефти», - сказал Саткалиев.

Министр пояснил, что это связано не только с аварией на МАЭК и отключением электроэнергии, но и также с большим объемом плановых и внеплановых ремонтов на месторождениях. Он уточнил, только за счет отключения электроэнергии отклонение от плана добычи составляет 12 тыс. тонн. Таким образом, на данный момент добыча по итогам года планируется на уровне 89,4 млн тонн, однако в Минэнерго будут смотреть на ситуацию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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