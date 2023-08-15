Снижение добычи нефти в Казахстане по итогам года составит до 2 млн тонн – Саткалиев

«Мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти на конец года. Мы должны были произвести где-то 90,5 млн тонн, но на порядка 1,5-2 млн тонн до конца года, возможно, будем снижать прогноз по объемам добычи нефти», - сказал Саткалиев.

Министр пояснил, что это связано не только с аварией на МАЭК и отключением электроэнергии, но и также с большим объемом плановых и внеплановых ремонтов на месторождениях. Он уточнил, только за счет отключения электроэнергии отклонение от плана добычи составляет 12 тыс. тонн. Таким образом, на данный момент добыча по итогам года планируется на уровне 89,4 млн тонн, однако в Минэнерго будут смотреть на ситуацию.