Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией
Токаев поставил перед новым послом Казахстана в Австрии ряд задач
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене Мухтара Тлеуберди, сообщила пресс-служба президента.

Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене, а также поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

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