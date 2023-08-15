Токаев поставил перед новым послом Казахстана в Австрии ряд задач

Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене, а также поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.