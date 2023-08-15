Токаев поставил перед новым послом Казахстана в Австрии ряд задач

Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене Мухтара Тлеуберди, сообщила пресс-служба президента.
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