В Нагорном Карабахе наблюдаются признаки голода среди населения

В Нагорном Карабахе продукты первой необходимости почти на исходе, а среди населения наблюдаются признаки голода, сообщает Русская служба ВВС . В этой связи в среду Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию.

Местные жители сообщают, что товары первой необходимости, бензин и лекарства почти закончились. А из Степанакерта (Ханкенди), столицы Нагорного Карабаха, поступило сообщение о смерти 40-летнего мужчины в результате хронического недоедания. Уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян опубликовал фотографии и документы судебно-медицинской экспертизы на своей странице в Facebook.

«Катастрофические последствия продолжающейся восьмимесячной блокады Арцаха со стороны Азербайджана более чем заметны и ощутимы в сфере здравоохранения, которые в первую очередь сказываются на состоянии здоровья наиболее уязвимых групп общества – детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, инвалидов и пожилых людей. Катастрофическая продовольственная ситуация, вызванная блокадой и особенно двухмесячной полной осадой, и вследствие этого недоедание лиц и угроза голода, отсутствие необходимых лекарств и невозможность полноценного функционирования системы здравоохранения создают прямые и неоспоримые угрозы для 120 тысяч населения Арцаха», - написал он.

Как отмечает Би-би-си, это может быть первым случаем смерти от недоедания в регионе.

Азербайджан по-прежнему отрицает наличие блокады и предлагает провозить гуманитарные грузы через дорогу Агдам – Ханкенди, хотя суд ООН еще в феврале обязал Азербайджан разблокировать в обоих направлениях Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом.