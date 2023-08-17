Смаилов поручил запустить новые энергообъекты в Мангистауской области раньше срока

Важные для западного региона, в частности для Мангистауской области, новые объекты энергетики должны быть запущены раньше запланированных сроков. Такое поручение дал премьер-министр Алихан Смаилов в четверг в ходе совещания в правительстве. Кроме того, до конца года должна быть закончена работа по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей.

«Премьер-министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее. Алихан Смаилов также подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей», - сообщается на сайте премьер-министра.

Обсуждая ремонт на Мангистауском атомном энергетическом комбинате и принимаемые меры по стабилизации электроснабжения Мангистауской области, отмечено, что в рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению Западной энергозоны за счет строительства новых электросетевых объектов.

«Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту Уральск – Атырау – Мангистау», - отметили в правительстве.

Вместе с темс учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии в Мангистауской области разработан ряд долгосрочных мер. Среди них – объединение Западной энергетический системы с единой энергосистемой Казахстана путем строительства ЛЭП 500кВ, а также запуск проектов новой генерации в Западной зоне. Речь идет как о газовых станциях базовой и маневренной генерации, так и о строительстве гибридных станций на основе возобновляемых источников энергии. Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона. Отметим, что сроки реализации этих проектов поручил ускорить глава правительства.