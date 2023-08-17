Экибастузу не нужна новая ТЭЦ, достаточно ремонта действующей станции, считает аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов считает, что Экибастузу не нужна новая ТЭЦ, а достаточно отремонтировать действующую. При этом для начала отопительного сезона будет достаточно двух полноценно функционирующих котлов, заявил глава региона в четверг в ходе пресс-конференции.

«Экибастуз потребляет чуть более 500 гигакалорий тепловой энергии. Мощность Экибастузской ТЭЦ – более 700 гигакалорий. Строительство новой ТЭЦ, исходя из того, что этот процесс очень трудозатратный и капиталоемкий, мы считаем, что ремонта оборудования и теплоагрегатов будет достаточно (для прохождения отопительного сезона – В.)», - сказал Байханов.

Аким напомнил, что отопительный сезон начинается постановлением акимата города исходя из температуры, то есть предположительно 1 октября. На сегодняшний день для подачи тепла на ТЭЦ полностью готовы два котла.

«Для начала отопительного сезона этого достаточно. Мы планируем до 20 сентября завершить работы на трех котлоагрегатах. Фактически к началу отопительного сезона у нас будут готовы пять котлов. Этого достаточно для работы при температурах до минус 30-35 градусов. Фактически работы по котлам завершены. У каждого котлоагрегата своя завершенность. Но сегодня по тем котлам, которые вы видели, 11 и 15, работы завершены более чем на 60% и на двух – на 100%», - заявил аким Павлодарской области.

Он также добавил, что по внутриквартальным сетям работы завершены на 98%, и на этой недели они будут завершены полностью. Еще четыре магистральные сети проходят реконструкцию, их готовность составляет от 80 до 88%. Байханов пообещал, что эти работы завершат к 10 сентября.