Для начала отопительного сезона достаточно двух работающих котлов
Экибастузу не нужна новая ТЭЦ, достаточно ремонта действующей станции, считает аким Павлодарской области
фото Владислава Сона

Тамара Вааль, Астана, Власть

Аким Павлодарской области Асаин Байханов считает, что Экибастузу не нужна новая ТЭЦ, а достаточно отремонтировать действующую. При этом для начала отопительного сезона будет достаточно двух полноценно функционирующих котлов, заявил глава региона в четверг в ходе пресс-конференции.

«Экибастуз потребляет чуть более 500 гигакалорий тепловой энергии. Мощность Экибастузской ТЭЦ – более 700 гигакалорий. Строительство новой ТЭЦ, исходя из того, что этот процесс очень трудозатратный и капиталоемкий, мы считаем, что ремонта оборудования и теплоагрегатов будет достаточно (для прохождения отопительного сезона – В.)», - сказал Байханов.

Аким напомнил, что отопительный сезон начинается постановлением акимата города исходя из температуры, то есть предположительно 1 октября. На сегодняшний день для подачи тепла на ТЭЦ полностью готовы два котла.

«Для начала отопительного сезона этого достаточно. Мы планируем до 20 сентября завершить работы на трех котлоагрегатах. Фактически к началу отопительного сезона у нас будут готовы пять котлов. Этого достаточно для работы при температурах до минус 30-35 градусов. Фактически работы по котлам завершены. У каждого котлоагрегата своя завершенность. Но сегодня по тем котлам, которые вы видели, 11 и 15, работы завершены более чем на 60% и на двух – на 100%», - заявил аким Павлодарской области.

Он также добавил, что по внутриквартальным сетям работы завершены на 98%, и на этой недели они будут завершены полностью. Еще четыре магистральные сети проходят реконструкцию, их готовность составляет от 80 до 88%. Байханов пообещал, что эти работы завершат к 10 сентября.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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